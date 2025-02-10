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Tank вывел на российский рынок новый внедорожник по цене от 5,8 млн рублей

В России стартовали продажи внедорожника Tank 400 по цене от 5,8 млн рублей
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TANK

Принадлежащий концерну Great Wall бренд Tank начал продажи в России нового внедорожника Tank 400. Об этом сообщается в релизе компании, поступившем в «Газету.Ru».

«Tank 400 – четвертая модель в линейке премиальных рамных внедорожников, которая занимает свою нишу между моделями Tank 300 и Tank 500. Для российского рынка модель доступна к покупке в двух комплектациях с бензиновым двигателем», — отмечается в сообщении.

Базовая версия Adventure стоит 5,8 млн рублей, исполнение Premium — 6,2 млн рублей. Автомобиль оснащен бензиновым турбомотором мощностью 245 л.с., который агрегатирован с девятиступенчатым «автоматом». В наличии понижающая передача и блокировки дифференциалов. Для автомобиля предусмотрено 12 режимов движения. До 100 км/ч Tank 400 способен разогнаться за 9,7 с, расход бензина в смешанном цикле составляет 10,2 л на 100 км. Новый Tank доступен в России в четырех цветах.

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