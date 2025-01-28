В России подешевел кроссовер Haval Jolion

Кроссовер Haval Jolion подешевел в России на 100 тысяч рублей

В России подешевели кроссоверы Haval Jolion, сообщает quto.ru.

«Представительство Haval снизило цены на кроссовер Jolion. Стоимость автомобилей 2025 года выпуска снизилась на 100 тыс. рублей: если прежде стоимость базовой версии составляла 2,15 млн рублей, то теперь популярный вседорожник реально приобрести за 2,05 млн рублей», — говорится в сообщении портала.

До этого стало известно, что китайский Haval Jolion стал самым популярным кроссовером в России по итогам 2024 года.

В 2024 году продажи Haval Jolion увеличились в 1,5 раза и составили 83,8 тыс. экземпляров. На втором месте находится Chery Tiggo 7 Pro Max, который в 2024 году разошелся тиражом в 64,8 тыс. машин. Третье место занимает Chery Tiggo 4 Pro с результатом 52,7 тыс. единиц. Далее следует Lada Niva Travel, показатель которого в прошлом году составил 50 тыс. машин. Замыкает пятерку лидеров Geely Monjaro — 47,8 тыс. проданных автомобилей.

Ранее россиянам дали три совета по выбору китайского автомобиля.