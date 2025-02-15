Полковник полиции едва не получила реальный срок за «красивые» автономера

В Москве полковник МВД получила условный срок за махинации с «красивыми» номерами

В Москве полковник МВД, экс-начальник отделения делопроизводства и режима главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД РФ Елена Литвинова получила условный срок за махинации с «красивыми» автомобильными номерами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

По данным следствия, назначенная на пост в 2021 году Литвинова убедила знакомого, что за деньги она может поспособствовать получению желаемого номерного знака на автомобиль, с буквами «АМР». Однако, несмотря на полученные в августе 2021 года деньги, Литвинова не имела никакой возможности для выполнения своего обещания, так как это не входило в ее полномочия.

Тем не менее Литвинова продолжала обманывать мужчину, убедив его и повторно заплатить за возможность установить на своей машине проблесковые маячки со звуковыми сигналами. Все полученные деньги полковник полиции присвоила.

«Признать Литвинову Елену Владимировну виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. <…> Окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом 800 тыс. рублей. <…> В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание условным с испытательным сроком в течение 3 лет», — указано в приговоре суда.

Литвинова на суде полностью признала вину, заявив, что пошла на преступление из-за тяжелого финансового положения — она утверждает, что бывший супруг «повесил» на нее кредит.

В феврале Национальный автомобильный союз (НАС) направил письмо (есть у «Газеты.Ru») в Минфин с просьбой разработать механизм продажи автомобильных номеров с интересующими автомобилистов комбинациями букв и цифр.

Эти аукционы были приостановлены в 2024 году.

Ранее стало известно, что россиян хотят лишать прав на автомобиль с помощью беспилотников.