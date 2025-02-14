«Ценник запредельный»: в Японии продают подержанный УАЗ «Буханка»

В Японии выставили на продажу УАЗ «Буханка» по цене в два раза дороже, чем в России

В Японии выставили на продажу автомобиль УАЗ «Буханка», сообщает tagilcity.ru. Пробег составляет 13 тыс. километров.

«Не вижу ни одного скола, ни одной царапины. Оценка по аукционнику — 4,5. Это идеально. Год выпуска 2020-й. Ценник, конечно, запредельный. Специально цены на новый УАЗ посмотрел, стартуют от 1 миллиона 140 тысяч рублей», — пояснил изданию потенциальный покупатель машины.

Отмечается, что в Японии автомобиль продается за 4 млн йен (2,4 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого в Австралии выставили на продажу уникальный прототип российской Lada Niva под названием Swamgan.

Автомобиль был построен местным дистрибьютером «АвтоВАЗа» в 1996 году и предназначался только для выставок и рекламных мероприятий с целью продвижения «обычной» Lada Niva.

Автомобиль оснащен накладками на порогах и спойлером на крыше. В салоне установлены сиденья с кожаной обивкой, спортивный руль, магнитола, кондиционер. Внедорожник Lada Niva Swagman получил 1,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 113 л.с.

В России выставили на продажу Lada Priora без пробега.