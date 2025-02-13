В России выставили на продажу Lada Priora без пробега

В Москве продают новую Lada Priora по цене хорошо оснащенной Vesta

В Москве выставили на продажу седан Lada Priora практически без пробега. Об этом сообщает «Российская газета».

«Lada Priora 2012 года. Пробег составляет всего 1643 км. Комплектация скудная — нет даже ГУРа и кондиционера, но присутствуют передние электростеклоподъемники, магнитола, подушка безопасности водителя, центральный замок», — говорится в сообщении «РГ».

Автомобиль оснащен 87-сильным двигателем и механической коробкой передач. Продавец хочет за автомобиль 1,6 млн рублей. За такую сумму продается новый седан Lada Vesta в комплектации Life 24.

До этого в Австралии выставили на продажу уникальный прототип российской Lada Niva под названием Swamgan.

Автомобиль был построен местным дистрибьютером «АвтоВАЗа» в 1996 году и предназначался только для выставок и рекламных мероприятий с целью продвижения «обычной» Lada Niva.

Автомобиль оснащен накладками на порогах и спойлером на крыше. В салоне установлены сиденья с кожаной обивкой, спортивный руль, магнитола, кондиционер. Внедорожник Lada Niva Swagman получил 1,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 113 л.с.

Ранее в Белгородской области выставили на продажу «Волгу» без пробега.