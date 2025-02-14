Массовая автомобильная авария парализовала движение на МКАД в Москве

Движение на МКАД в Москве частично перекрыли из-за массового ДТП

В столице на Московской кольцевой автодороге произошла массовая автомобильная авария. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 34-го км МКАД (в районе съезда №33) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение осуществляется по трем полосам из пяти. В Дептрансе водителей призвали искать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого в Москве молодой человек едва не лишился машины после знакомства с девушкой.

По данным Telegram-канала Baza, владелец автомобиля по имени Егор встретил девушку в клубе и спустя некоторое время после знакомства решил прокатить ее на своей машине BMW стоимостью более четырех миллионов рублей.

Во время поездки пара приехала на заправку. Пока молодой человек ушел оплачивать топливо, девушка пересела на водительское сиденье и угнала автомобиль.

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