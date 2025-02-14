Проститутка ограбила на $300 тысяч мужчину в авто и заявила, что честно зарабатывает

В Лас-Вегасе проститутка Аутло ограбила клиента в автомобиле на $300 тысяч

В Лас-Вегасе проститутка украла у клиента $300 тысяч. Об этом сообщает 8 NewsNow.com.

«Согласно документам, работнице секс-индустрии предъявлены обвинения в похищении, а затем краже почти 300 000 долларов в криптовалюте у мужчины, с которым она познакомилась в ночном клубе «Лас-Вегас-Стрип», — говорится в сообщении.

По информации источника, около двух часов ночи мужчина уехал с женщиной на внедорожнике. По словам клиента, он думал, что сел в такси. Автомобиль приехал на парковку, и другой пассажир, вооруженный пистолетом, приказал мужчине выйти из машины. После чего он заметил, что его часы, телефон и кошелек украли. Также потерпевший обнаружил, что с его кредитной карты и счета криптовалюты пропали деньги.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что подозреваемые и ранее совершали кражи. Также сообщается, что судья установил залог в размере $10 тысяч, который злоумышленники заплатили.

Ранее полицейский совратил студентку в автомобиле.