Россиянам рассказали о ресурсе двигателя кроссовера «Москвич 3»

Ресурс двигателя отечественного автомобиля «Москвич 3» составляет 250 тыс. километров. Об этом «Газете.Ru» сообщил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. При этом коробки передач «ходят» меньше.

«Четырехцилиндровый бензиновый мотор объемом 1,5 л. с турбонаддувом и распределенным впрыском мощностью 150 л. с. устойчив к износам, даже с учетом использования бензина марки АИ-92. Срок эксплуатации такого двигателя составляет не менее 250 тыс. километров», — сказал эксперт.

Тем не менее ресурс коробок у модели меньше. По словам специалиста, 6-ступенчатая «механика» JAC MF622D37 способна прослужить 220 тыс. километров пробега, а вариатор VT3S — около 200 тыс. километров, если ориентироваться на опыт эксплуатации кроссовера Lifan X60, на котором установлена такая же трансмиссия.

Шасси автомобиля «Москвич 3» устроено просто, поэтому особых неприятностей владельцу не преподнесет: несущий кузов, поперечное расположение силового агрегата, передний привод и балка задней оси. Недостатком является высокий уровень чувствительности к качеству моторного масла из-за тонких каналов смазочной системы. Лучше использовать жидкость, рекомендованную производителем, а также соблюдать сроки ее замены, пояснил Житнухин.

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