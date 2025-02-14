Очевидцы сняли на видео завал из грузовиков, между которыми попала легковушка

Под Малоярославцем на Киевском шоссе 14 февраля столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Обнинск».

«Сегодня утром на 118-м километре трассы М3 произошло крупное ДТП с участием пяти автомобилей. По предварительным данным, водитель грузовика «HOVO» не справился с управлением и спровоцировал цепную реакцию столкновений», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что у белого легкового автомобиля поврежден капот и бампер, при этом в результате столкновения помяло кузов машины, а запчасти от автомобилей разбросало по проезжей части. Также повреждения получил большегруз: у него разбилось лобовое стекло.

По информации источника, в результате аварии пострадал один человек.

До этого сообщалось, что во Владивостоке 14 февраля водитель Toyota Corolla сбежал после ДТП, бросив зажатого в салоне пассажира. Спасателям пришлось разрезать кузов, чтобы его извлечь.

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