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Очевидцы сняли на видео завал из грузовиков, между которыми попала легковушка

Под Малоярославцем легковушку зажало между столкнувшимися грузовиками

Под Малоярославцем на Киевском шоссе 14 февраля столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Обнинск».

«Сегодня утром на 118-м километре трассы М3 произошло крупное ДТП с участием пяти автомобилей. По предварительным данным, водитель грузовика «HOVO» не справился с управлением и спровоцировал цепную реакцию столкновений», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что у белого легкового автомобиля поврежден капот и бампер, при этом в результате столкновения помяло кузов машины, а запчасти от автомобилей разбросало по проезжей части. Также повреждения получил большегруз: у него разбилось лобовое стекло.

По информации источника, в результате аварии пострадал один человек.

До этого сообщалось, что во Владивостоке 14 февраля водитель Toyota Corolla сбежал после ДТП, бросив зажатого в салоне пассажира. Спасателям пришлось разрезать кузов, чтобы его извлечь.

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