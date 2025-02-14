Диаспора связалась с родственниками фельдшеров, погибших в ДТП в Белгороде

С мужем Ольги Любимовой, погибшей в ДТП в Белгороде, связались соотечественники предполагаемого виновника аварии. Об этом «Газете.Ru» рассказал муж погибшей Дмитрий.

«До похорон была информация, что с нами хочет связаться кавказская община. Они хотели принести извинения, на что я им ответил через посредника, что сейчас сосредоточен на похоронах супруги. И после этого никаких контактов не было. Понимаете, и в данный момент у меня нет желания о чем-то с кем-то разговаривать», — рассказал Дмитрий «Газете.Ru».

По его словам, сами родственники водителя автомобиля BMW X7, который врезался в карету скорой помощи, пока не приносили извинения за случившееся и не предлагали помощь. При этом сестра Рамазана Гаджимурадова, который, по предварительным данным, находился за рулем автомобиля в момент столкновения, заявила в СМИ о готовности помочь родственникам погибших фельдшеров.

«Мы будем помогать им. Мы сделаем все, что от нас зависит. Все оплатим, но сейчас, я уверена, что родственники настроены очень агрессивно», — сказала она.

Муж погибшей Марины Паровышник Александр также отметил, что с ними никто не связывался. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что участник ДТП с медиками ездил с мигалками по Белгороду.