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На Киевском шоссе произошло ДТП с автобусом

BMW врезался в автобус на Киевском шоссе
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Автомобиль BMW врезался в пассажирский автобус на Киевском шоссе. Об этом сообщает телеканал »РЕН ТВ» со ссылкой на водителя пострадавшего автобуса и собственного корреспондента.

По словам очевидцев, водитель на BMW выехал на встречку, не справился с управлением и врезался боком в пассажирский автобус. После столкновения, несмотря на сильный удар, пассажиры смогли самостоятельно выбраться из автобуса.

«Я заблокировался, пристегнут был. В шоке был, немного рука болит, но все нормально. Они молодые, гоняют», — прокомментировал аварию водитель автобуса.

Единственным пострадавшим в аварии стал водитель BMW, которого увезли на скорой.

До этого на внутренней стороне 49-го км Московской кольцевой автодороге (МКАД), в районе съезда №48, произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Ранее в Москве молодой человек едва не лишился машины после знакомства с девушкой.

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