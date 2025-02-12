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Стало известно, какие автомобили россияне планируют купить в 2025 году

RT: 36% россиян планируют купить автомобиль в 2025 году
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Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Более трети россиян (36%) запланировали на 2025 год покупку автомобиля. Самой частой причиной стало желание приобрести более современное авто с усовершенствованными характеристиками, на которое автомобилисты готовы в среднем потратить порядка 2 млн рублей, передает RT со ссылкой на соответствующее исследование.

Второй самой популярной причиной для покупки россияне назвали плановую замену старой машины на новую (в 23% случаев). Многие признались, что им необходимо либо вкладываться в ремонт старого автомобиля, либо решаться на покупку нового (17%).

Без пробега машину планируют купить 15% респондентов. Среди самых желанных оказались внедорожники и кроссоверы (46%). Второе место заняли седаны (28%), на третьем – универсалы (25%). В среднем потратить на покупку россияне намерены 2,03 млн рублей.

Что касается других параметров, то, помимо стоимости, опрошенные назвали важными характеристиками практичность, комфортность, размер салона и багажника, наличие климат-контроля и другие. Кроме того, для автовладельцев крайне важны стоимость обслуживания автомобиля и технические характеристики (52%).

Исследование аналитиков «Авито Авто» подготовлено на основе опроса более 10 тыс. жителей России.

Напомним, в этом году, по словам экономиста, директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, автокредиты для россиян станут еще менее доступными, чем в прошлом. Резкое падение по предоставлению займов случилось после рекордной выдачи в марте-сентябре прошлого года – тогда жители активно покупали машины в ожидании повышения утильсбора.

Ранее эксперты раскрыли среднюю цену нового легкового автомобиля в России.

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