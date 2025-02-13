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Петербуржцы на BMW X5 устроили дымовое шоу на дорогах и попали на видео

В Петербурге на видео попало, как мужчины на BMW X5 взорвали дороги
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Кадр из видео/Телеграм-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге мужчины на BMW X5 взорвали дороги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

«Два приятеля на BMW X5 устроили ночное дымовое шоу на Мебельной и напугали соседей громкими хлопками — на камерах видно, как парни достают что-то из салона и разбрасывают по дороге, а после веселые возвращаются домой», — говорится в сообщении.

Уличные камеры запечатлели инцидент. На кадрах видно, как женщина переходит через дорогу, и рядом с ней что-то взрывается, начинает идти дым. По словам очевидцев, взрыв произошел в час ночи, местные жители вызвали полицию, но сотрудники правоохранительных органов не обнаружили никаких следов инцидента.

По информации источника, злоумышленники приехали на автомобиле BMW X5, который принадлежит строительной компании. Генеральный директор рассказал, что рядом с местом взрыва расположен их офис, при этом мужчина ничего не знает об инциденте, но предположил, что нарушители могли взорвать петарды.

Ранее в Подмосковье водитель угрожал подростку и попал на видео.

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