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В Подмосковье водитель угрожал подростку и попал на видео

В Подмосковье на видео попал водитель, угрожавший подростку из-за чека об оплате

В Подмосковном поселке Томилино водитель не хотел выдавать чек об оплате проезда. Видео инцидента появилось в социальных сетях.

Подросток запечатлел происходящее на видео. На кадрах видно, как водитель агрессивно реагирует на просьбу пассажира предоставить чек после оплаты по валидатору и объясняет, что не может выдавать его каждому. После долгих споров мужчина печатает чек, и подросток уходит.

До этого сообщалось, что мужчина без штанов уезжал от полиции на тягаче в Иркутской области.

На кадрах видно, как большегруз уезжает от патрульного автомобиля, у которого включены проблесковые маяки и сирена. Далее видно, что мужчина сидит в кабине только в нижней одежде. На записи из салона полицейской машины слышно, что водитель большегруза соглашается на прохождение медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

По информации источника, за рулем был 56-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителю грозит лишение прав, штраф, а автомобиль находится на штрафстоянке.

Ранее ребенок отлетел от удара автомобиля Ford Focus.

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