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Названы пять недостатков китайского седана Geely Emgrand

Автоэксперт Виноградов перечислил пять минусов седана Geely Emgrand
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Geely

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о минусах седана Geely Emgrand.

«Официально двигатель Geely допускает использование 92-го бензина. Но увлекаться таким топливом не стоит. Последствия – это требовательность к качеству топлива и неизбежное образование нагара на впускных клапанах», — сказал Виноградов.

Кроме того, по словам эксперта, автоматическая коробка работает немного странно: даже в обычном режиме она любит переключаться на повышенных оборотах.

Попасть в салон на второй ряд мешает относительно узкий дверной проем. Также здесь нет центрального откидного подлокотника. Багажник Geely Emgrand вмещает 368 литров, что немного для класса автомобиля.

До этого Сергей Зиновьев назвал плюсы подержанного кроссовера Changan CS35 Plus.

«Мотор 1.6 л. – атмосферный, но с непосредственным впрыском. Машин с МКП мало, большинство – с гидроавтоматом Aisin TF-73SC, его относят к числу неубиваемых. Возможно, это лучший дуэт в выборке», – отметил эксперт.

По словам специалиста, до 80-100 тыс. километров не ломается ничего, лишь регулярно сбоит электроника. Подвеска стойкая, головной свет отличный.

Ранее были названы цены на Lada Iskra.

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