Названы цены на Lada Iskra

Life: цены на Lada Iskra будут начинаться от 1,2 миллиона рублей

Новая модель «АвтоВАЗа» Lada Iskra будет предлагаться в России по цене от 1,2 млн рублей. Об этом сообщает портал Life.

«Стоимость базовой версии Lada Iskra — 1,2 млн рублей. Цена «средней» комплектации составит 1,3 млн рублей. Стоимость топовой комплектации — около 1,6 млн рублей», — говорится в публикации портала.

Отмечается, что базовую версию Lada Iskra войдут светодиодные ходовые огни, две подушки безопасности, тканевый салон, системы ABS и ESP, электроусилитель руля, обогрев зеркал, аудиосистема, 15-дюймовые штампованные диски, передние электростеклоподъёмники, центральный замок, бамперы в цвет кузова.

В линейке «АвтоВАЗа» Lada Iskra будет на уровне выше, чем Lada Granta, но ниже, чем более дорогая и вместительная Lada Vesta. Lada Iskra будет предлагаться в кузовах седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил, агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией.

В версии Cross появятся три подголовника на спинке заднего сиденья, мультируль от Vesta, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, аудиосистема. Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.

Ранее бывший глава «АвтоВАЗа» Бу Андерсон рассказал, что думает о Lada Iskra.