Россиянам рассказали, что будет с ценами на автомобили

«Рольф»: цены на авто изменятся при снижении курса валют не менее чем на 10%

Динамика цен имеет большую инерцию, колебания валют могут отразиться на ценах на автомобили только в среднесрочной перспективе. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на опрошенных дилеров.

«Если рубль изменит свой вес относительно юаня и будет стабилен в течение одного-полутора месяцев, то цены в перспективе следующих 1,5-2 месяцев могут быть пересмотрены производителями в ту или иную сторону. Динамика курса евро по отношению к рублю оказывает быстрое влияние на пересмотр цен в каналах продаж параллельного бизнеса. Там плечо принятия решений короткое», — говорит заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

По словам директора департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николая Иванова, мгновенной реакции точно не будет, поскольку поставка и производство машин имеют большой временной лаг. При этом изменения в цене можно ожидать, если курс валют снизится не менее, чем на 10%.

В то же время руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин отмечает, что предпосылок для снижения стоимости машин сейчас нет. По его словам, цикл от производства до продажи занимается несколько месяцев, поэтому не реагирует на курсовые изменения быстро.

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