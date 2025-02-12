«Инвестиция в классику»: в России продают раритетную «Волгу»

В Белгородской области выставили на продажу автомобиль ГАЗ-3110 с минимальным пробегом, сообщает «Российская газета». Возраст машины — 30 лет.
«Седан за все это время проехал всего 2,6 тыс. километров. Кузов не имеет дефектов. Также в идеальном состоянии находится салон «Волги». ГАЗ-3110 оснащен двигателем объемом 2.4 литра, который работает без нареканий», — говорится в сообщении «РГ».
Продавец в объявлении написал, что это не просто машина, а инвестиция в классику.
До этого в Австралии выставили на продажу уникальный прототип российской Lada Niva под названием Swamgan.
Автомобиль был построен местным дистрибьютером «АвтоВАЗа» в 1996 году и предназначался только для выставок и рекламных мероприятий с целью продвижения «обычной» Lada Niva.
Автомобиль оснащен накладками на порогах и спойлером на крыше. В салоне установлены сиденья с кожаной обивкой, спортивный руль, магнитола, кондиционер. Внедорожник Lada Niva Swagman получил 1,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 113 л.с.
Ранее сообщалось, что в России продают редкий «Москвич» в коллекционном состоянии.