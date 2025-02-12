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«Инвестиция в классику»: в России продают раритетную «Волгу»

В Белгородской области выставили на продажу «Волгу» без пробега
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avito.ru

В Белгородской области выставили на продажу автомобиль ГАЗ-3110 с минимальным пробегом, сообщает «Российская газета». Возраст машины — 30 лет.

«Седан за все это время проехал всего 2,6 тыс. километров. Кузов не имеет дефектов. Также в идеальном состоянии находится салон «Волги». ГАЗ-3110 оснащен двигателем объемом 2.4 литра, который работает без нареканий», — говорится в сообщении «РГ».

Продавец в объявлении написал, что это не просто машина, а инвестиция в классику.

До этого в Австралии выставили на продажу уникальный прототип российской Lada Niva под названием Swamgan.

Автомобиль был построен местным дистрибьютером «АвтоВАЗа» в 1996 году и предназначался только для выставок и рекламных мероприятий с целью продвижения «обычной» Lada Niva.

Автомобиль оснащен накладками на порогах и спойлером на крыше. В салоне установлены сиденья с кожаной обивкой, спортивный руль, магнитола, кондиционер. Внедорожник Lada Niva Swagman получил 1,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 113 л.с.

Ранее сообщалось, что в России продают редкий «Москвич» в коллекционном состоянии.

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