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Петербуржца избили в автосалоне после попытки вернуть машину

В Петербурге мужчину избили после попытки вернуть машину в салон
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Telegram-канал «78»

В Санкт-Петербурге на мужчину напали в автосалоне, когда он пытался вернуть машину. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Разборки развернулись в автосалоне с подержанными машинами на Краснопутиловской улице. Туда приехал мужчина, который за день до этого приобрел Skoda Yeti с пробегом. Автовладелец хотел вернуть легковушку, но встретил агрессивное сопротивление», — говорится в сообщении.

По информации источника, мужчину обманули с ценой. Изначально стороны договорились, что петербуржец заплатит 1,2 млн рублей. После получения машины мужчина прочитал договор и увидел, что стоимость увеличилась в два раза.

На следующий день петербуржец приехал в салон, чтобы вернуть автомобиль, но ему отказали. Кредитный специалист начал ругаться и сообщил мужчине, что он так не заработает денег, а после напал на клиента. Петербуржца госпитализировали с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой, ушибами головы и колотой раной живота.

После обращения пострадавшего в полицию автосалон вернул деньги.

Ранее машина вращалась после массового ДТП в Магнитогорске.

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