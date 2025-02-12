На видео попало, как машина вращалась после массового ДТП в Магнитогорске

В Магнитогорске на видео попало, как авто отбросило после массового столкновения

В Магнитогорске столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Одна из машин создала помеху при перестроении. Во избежание столкновения Лада выехала на встречку, а потом столкнулся с первым авто. В итоге задели и другие», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем аварии, запечатлел ДТП. На кадрах видно, как машина выезжает на встречную полосу движения, где врезается в белый автомобиль, который от удара начинает вращаться по дороге и задевает проезжающие машины. Также видно, что запчасти от автомобилей разлетаются по проезжей части.

В результате аварии пострадал пассажир одной из машин: он получил телесные повреждения и был госпитализирован. Также по информации источника, у автомобилей, участников ДТП, серьезные механические повреждения. На месте работали сотрудники экстренных служб. В результате аварии образовалась пробка.

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