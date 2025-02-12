Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попало, как машина вращалась после массового ДТП в Магнитогорске

В Магнитогорске на видео попало, как авто отбросило после массового столкновения

В Магнитогорске столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Одна из машин создала помеху при перестроении. Во избежание столкновения Лада выехала на встречку, а потом столкнулся с первым авто. В итоге задели и другие», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем аварии, запечатлел ДТП. На кадрах видно, как машина выезжает на встречную полосу движения, где врезается в белый автомобиль, который от удара начинает вращаться по дороге и задевает проезжающие машины. Также видно, что запчасти от автомобилей разлетаются по проезжей части.

В результате аварии пострадал пассажир одной из машин: он получил телесные повреждения и был госпитализирован. Также по информации источника, у автомобилей, участников ДТП, серьезные механические повреждения. На месте работали сотрудники экстренных служб. В результате аварии образовалась пробка.

Ранее на видео попало, как Nissan разорвало в ДТП в Приморье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами