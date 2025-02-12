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На видео попало, как Suzuki протаранил Lada Granta под Вязьмой

Под Вязьмой на видео попало столкновение Suzuki и Lada Granta

Под Вязьмой 8 февраля в ДТП попали автомобили Suzuki Vitara и Lada Granta. Об этом сообщает smolensk-i.ru со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Смоленской области.

«Столкнулись «Сузуки Витара» под управлением водителя 1978 года рождения, который ехал на «зеленый», и «Лады Гранты» под управлением 65-летнего мужчины, который при совершении маневра не предоставил иномарке преимущества в движении. В результате второй из указанных граждан получил телесные повреждения», — пояснили в силовом ведомстве, ссылаясь на сводку госавтоинспекторов.

По информации источника, автомобили столкнулись на 231-м километре федеральной трассы М-1.

Видео появилось в Telegram-канале RU_CHP. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем ДТП, запечатлел столкновение. На кадрах видно, как машина Lada заворачивает налево, в этот момент в нее врезается черный автомобиль Suzuki Vitara. От удара Suzuki начинает вращаться на дороге, а запчасти разлетаются по проезжей части.

Ранее на видео попало, как Nissan разорвало в ДТП в Приморье.

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