Названа причина массовой аварии на Алтуфьевском шоссе в Москве

ГИБДД: причиной массового ДТП на Алтуфьевском шоссе стал наезд на препятствие

Массовая авария на Алтуфьевском шоссе в Москве произошла после того, как один из автомобилей наехал на препятствие, следует из сообщения Telegram-канала столичной Госавтоинспекции.

«Водитель одного из автомобилей совершил наезд на препятствие с последующим столкновением еще с тремя транспортными средствами», — говорится в сообщении канала.

Авария произошла сегодня днем на дублере Алтуфьевского шоссе в Отрадном. Там столкнулись «ГАЗон Next» и три легковых машины. Пострадал водитель одного из автомобилей.

На месте находятся сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП.

Как сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», движение в центр затруднено. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

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