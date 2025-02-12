Массовая авария парализовала движение на Алтуфьевском шоссе в Москве

На Алтуфьевском шоссе в Москве частично перекрыли движение из-за массового ДТП

На севере Москвы произошла массовая авария с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал агентства «Москва».

«ГАЗон Next» и 3 легковушки столкнулись на дублере Алтуфьевского шоссе в Отрадном», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что в результате аварии пострадал один человек. Перекрыто движение по двум полосам в сторону центра города.

До этого в Москве молодой человек едва не лишился машины после знакомства с девушкой.

По данным Telegram-канала Baza, владелец автомобиля по имени Егор встретил девушку в клубе и спустя некоторое время после знакомства решил прокатить ее на своей машине BMW стоимостью более четырех миллионов рублей.

Во время поездки пара приехала на заправку. Пока молодой человек ушел оплачивать топливо, девушка пересела на водительское сиденье и угнала автомобиль.

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