Летом в России возникнет дефицит автозапчастей и рекордно вырастут цены

Fit Service: цены на автозапчасти для автомобилей подорожают на 20% к концу года

Цены на запасные детали для автомобилей в России в этом году вырастут в среднем на 20%, при этом уже к лету некоторые детали будет трудно найти в продаже. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказала директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

«Мы ожидаем, что в 2025 году цены на запчасти продолжат расти, вслед за курсами валют, кредитными ставками, ростом стоимости логистики, инфляцией. Сложно определить на сколько именно повысятся цены, но вероятно можно ожидать увеличение на 10-20% к концу года», — сказала эксперт.

Автопарк России стареет быстрыми темпами, спрос на запчасти стабильно высокий, при этом нет переизбытка предложений на рынке.

«В связи с ростом стоимости кредитных средств некоторые компании — производители запчастей не смогут совершить свои заказы в привычном объеме, отмечает руководитель сети автосервисов. Продукции будет выпущено меньше, поэтому к лету возникнет дефицит по некоторым позициям», — предупредила Овчинникова.

За последние два месяца автозапчасти уже подорожали в среднем на 10-15%. Повышение происходит в том числе из-за сохраняющихся сложностей с логистикой и проблем с перечислением денежных средств. Крупнейшим дистрибьюторам приходится менять логистические цепочки, а также корректировать схемы оплаты, которые перестают работать, отметила собеседница.

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