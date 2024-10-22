Стало известно, что обязательно нужно чистить под капотом машины

Чистка под капотом автомобиля включает несколько важных аспектов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора по сервису ГК «Рольф» Юлию Трушкову.

«На поверхности мотора не должно быть никакой жидкости. Если вы заметили подтеки на двигателе, то следует обратиться к специалистам для выявления причин и устранения проблем», — сказала эксперт.

Накопившаяся грязь под капотом может задерживать влагу, ухудшать теплообмен и нарушать работу электрооборудования. Самый безопасный способ удалить пыль — струей сжатого воздуха. Но мыть двигатель с помощью спецхимии самостоятельно не стоит — лучше отдать машину на СТО, где такую процедуру проведут без вреда для вашего автомобиля.

Также следует проверить и заменить воздушный фильтр. Это поможет улучшить работу двигателя.

Кроме того, следует убедиться, что радиатор не забит грязью. Если есть необходимость — очистить его.

Важно осмотреть проводку и убедиться, что на ней нет повреждений и она не загрязнена.

Также надо очистить от коррозии клеммы аккумулятора, для обеспечения хорошего контакта. Важно помнить, что после отключения аккумулятора могут слететь настройки радио и других систем. После чистки стоит нанести защитный слой специальным спреем для клемм.

До этого технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что россияне, которые не меняют резину на своих автомобилях с наступлением холодов, подвергают себя целому ряду рисков.

«Летние шины сделаны из такой резиновой смеси, которая дубеет, становится «деревянной», при первом же холоде. А холод для этого изделия — это как раз от +7 до +5 градусов. То есть машина на такой дубовой резине будет терять в управляемости, снизится пятно контакта с дорогой, будет хуже сцепление», — заявил он.

Кроме того, в ситуации, когда водителю нужно будет экстренно тормозить или совершить резкий маневр, то при такой резине возникает риск увеличения тормозного пути и ухода в занос.

Родионов добавил, что менять шины нужно, исходя из температуры воздуха на улице. По его словам, дожидаться первого снега или устойчивого минуса не стоит.

Ранее были названы пять самых популярных услуг на СТО перед зимой у россиян.