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В Петербурге совершено нападение на автомобиль балерины Мариинки

В Петербурге мужчина напал на автомобиль балерины Мариинского театра

В Санкт-Петербурге мужчина сломал автомобиль балерины Мариинского театра. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Балерина пострадала от действий случайного прохожего на Бухарестской улице. У мужчины возникло непреодолимое желание срочно выпить спирт, но с собой не было подходящей тары. Ничего лучше, чем вырвать боковое зеркало у белой иномарки, он не придумал», — говорится в сообщении.

По информации источника, балерину разбудили звуки сигнализации. В окне женщина увидела двух мужчин. Один из них оказался злоумышленником, повредившим автомобиль, второй – прохожим, который запечатлел инцидент на камеру. На кадрах видно, как нарушитель отламывает зеркало машины.

По словам очевидца, мужчина пил алкоголь из зеркала, а потом выбросил запчасть. Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя. Балерина уточнила, что ремонт автомобиля обойдется в 100 тыс. рублей. Пострадавшая надеется, что злоумышленник возместит ущерб.

Ранее в Петербурге преступник избил школьника в автобусе.

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