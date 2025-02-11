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На видео попало, как школьник защитил девочек в автобусе и «нарвался» на преступника

В Петербурге на видео попало, как преступник избил школьника в автобусе
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Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге школьник заступился за одноклассниц в автобусе, и его избил преступник. Об этом сообщает Telegram-канал «Гуляй, Питер».

«Неадекват донимал девочек, и юный джентльмен заступился за них. Агрессор ударил парня, вытолкал детей на остановку и пустился в след за ними по Энгельса», — говорится в сообщении.

Камера, установленная в автобусе, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина выталкивает школьника из автобуса и начинает бить. Пассажиры спрашивают нарушителя, зачем он это делает, но мужчина агрессивно реагирует на вопрос. Далее на видео с уличной камеры видно, что несовершеннолетний идет с остановки, у него разбито лицо. За школьником бегут его одноклассницы, а позже приходит и сам нарушитель. Сообщается, что прохожие помогли задержать злоумышленника при помощи перцового баллончика.

По информации источника, до этого петербуржец 85 раз ударил свою возлюбленную ножом. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Красноярском крае дрифтеры избили людей из-за замечания.

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