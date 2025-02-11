Бренд Solaris поднял цены на кроссовер HC второй раз с начала года

Кроссоверы Solaris HC подорожали второй раз за полтора месяца

В России подорожали кроссоверы Solaris HC. Об этом сообщает auto.ru. Прайс-лист переписали во второй раз с начала 2025 года.

«Нынешнее подорожание затронуло только варианты с младшим мотором 1.6 на 123 или 121 силу (в зависимости от типа привода). Все восемь комплектации таких паркетников прибавили в цене 5 тысяч рублей. Таким образом, стоимость модели теперь укладывается в диапазон от 2,65 до 3,16 млн рублей», — говорится в сообщении портала.

Solaris HC доступен с двумя типами атмосферных двигателей 1.6 л (121/123 л.с.) и 2.0 л (149 л.с.) в сочетании с 6-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической коробками передач. Также для всех версий доступен передний или полный привод.

В ноябре 2024 года Solaris HC получил телематическую систему с опцией дистанционного запуска двигателя. В дополнение к автозапуску доступны такие зимние опции, как подогрев передних и задних сидений, рулевое колесо с подогревом, обогрев лобового, заднего стекла по всей поверхности и боковых зеркал, подогрев форсунок омывателя лобового стекла.

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