На видео попало, как «лось-токсикоман» вдыхал дым из выхлопной трубы в Ленобласти

В Ленобласти на видео попало, как лось дышал дымом из выхлопной трубы

В Ленинградской области лосиха из «Приюта Белоснежки» лежала на земле и дышла дымом из выхлопной трубы. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на мойке».

«Жертва научно-технического прогресса, как ее назвал хозяин приюта в Волосовском районе ЛО Геннадий Натекин, долго не уходила от машины и активно терлась о бампер. Но поставить крест на таких ингаляциях все-таки пришлось — Марусю в итоге отогнали от стихийного звериного лаунджа. Вероятно, не с первой попытки», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах вино, как животное лежит на снегу возле работающей выхлопной трубы и нюхает дым.

До этого сообщалось, что в Краснодаре блогер издевался над таксистом ради контента. Мужчина запечатлел происходящее на видео. На кадрах видно, как блогер очень громко включает музыку и начинать кричать в микрофон. Мужчина рассматривает свою работу как развлекательную и полагает, что его действия положительно влияют на эмоциональное состояние окружающих людей.

Ранее пассажир автобуса домогался до уфимки.