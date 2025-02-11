Россиянам рассказали, что делать, если в автосервисе сломали авто и не признаются

Владельцу нужно сохранять спокойствие, если его автомобиль сломали в сервисе и утверждают, что так было изначально. Об этом «Российской газете» рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

«Зафиксируйте повреждения или поломки на месте. Если их заметили после посещения СТО, вернитесь в мастерскую сразу. <…> Если у вас есть снимки машины до ремонта — используйте их. Сделайте новые фото повреждений, включая номера агрегатов, детали, общий вид», — сообщает эксперт.

По словам специалиста, перед ремонтом следует сохранить документы, в которых могут быть прописаны изначальные условия. В случае если при сдаче машины в сервис присутствовали люди, нужно записать их контакты.

Кроме того, Трушкова рекомендует обратиться в аккредитованную организацию для оценки состояния автомобиля, а также направить официальную претензию с требованиями устранить повреждения, вернуть деньги или компенсировать ущерб. Если мастерская будет игнорировать претензию, эксперт советует обратиться в контролирующие органы: Роспотребнадзор, суд или общественные организации. По возможности можно также использовать страховку.

Юлия Трушкова рекомендует владельцам сообщать о подобных ситуациях: оставлять отзывы на сайтах, автофорумах или в соцсетях, чтобы другие водители не попали в такую ситуацию.

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