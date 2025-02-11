Стали известны самые популярные иномарки в кузове купе в РФ

В прошлом году в России в десятку наиболее популярных подержанных автомобилей в кузове купе вошли модели Audi, BMW и Mercedes-Benz. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Игорь Головань.

«Безусловным лидером стал рестайлинговый Audi A5 2011–2016 годов выпуска. На второй строчке — BMW 4 series (2013–2017). Замыкает тройку лидеров Audi A5 другого поколения (2016–2020)», — сообщил Головань.

На четвертом, пятом и шестом месте оказались сразу три поколения купе Mercedes-Benz C-Class, выпускавшиеся с 2011 по 2023 год.

Далее идут Dodge Challenger (2014–2023), Audi A5 (2007–2011), Ford Mustang (2017–2023) и замыкает рейтинг BMW 4 series (2017–2021).

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