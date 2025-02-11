«Шоу не оценили»: автоинспекторы задержали мужчину, который помылся в ванне на авто

В Башкирии арестовали мужчину, который катался в ванне по городу

В Башкирии задержали мужчину, который проехал в ванне по городу. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань. Новости».

«Парень прокатился в ванне по городу в соседней Башкирии. Молодые люди устроили перформанс прямо на улицах Уфы – заполнили ванну водой с пеной, установили ее в прицеп и отправились кататься по городу», — говорится в сообщении.

Автоинспекторы задержали уфимца, который сидел в ванне во время движения транспорта, а также водителя автомобиля, к которому был прикреплен прицеп. По словам нарушителей, они знали об ответственности и рисках.

До этого сообщалось, что очевидцы сняли инцидент на видео, которое опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина в черной шапке сидит в ванне, которая расположена в прицепе, прикрепленном к автомобилю. Из ванны идет пар, уфимец берет в руки пену, потом встает и начинает брызгать водой. Также видно, что в прицепе ванну зафиксировали тросами.

Ранее автомобиль расплющило после аварии на МКАД.