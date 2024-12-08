Автобренд Xcite не станет выпускать новые модели в ближайший год

«Автозавод Санкт-Петербург» в будущем году не планирует выводить новые модели под своим брендом Xcite. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора предприятия Ивана Миронова.

«Новые модели обсуждаются, но пока не планируются», — сказал Миронов.

«Автозавод Санкт-Петербург» собирается выпустить в 2024 году 20 тыс. автомобилей.

До этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов говорил, что предприятие может выпустить 25 тыс. автомобилей в этом году, таким образом прогноз снижен на 20%.

По данным аналитического агентства «Автостат», с момента начала продаж кроссоверов XCite в мае по ноябрь 2024 года реализовано всего 4,8 тыс. машин.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» усилил контроль качества своей самой дорогой модели.