Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попали последние секунды перед лобовым тараном Toyota фурой под Красноярском

В Красноярском крае на видео попало лобовое столкновение Toyota Platz и фуры

На юге Красноярского края автомобиль Toyota Platz столкнулся с большегрузом. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД 24».

«По предварительной информации, вчера вечером в Ермаковском районе на 612 км автодороги Р-257 «Енисей» 40-летний водитель автомобиля «Тойота Платц», двигаясь в сторону Кызыла, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля Volvo запечатлел ДТП. На кадрах видно, как Toyota выезжает на встречную полосу движения и врезается в большегруз. Далее на кадрах с места происшествия видны повреждения легковой машины. У Toyota оторвался бампер, а также помят капот.

В результате аварии пострадал водитель легкового автомобиля и четверо его пассажиров, в том числе трое детей, которые не были пристегнуты ремнями безопасности.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Приморье машину разорвало на части после ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами