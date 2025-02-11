На видео попали последние секунды перед лобовым тараном Toyota фурой под Красноярском

В Красноярском крае на видео попало лобовое столкновение Toyota Platz и фуры

На юге Красноярского края автомобиль Toyota Platz столкнулся с большегрузом. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД 24».

«По предварительной информации, вчера вечером в Ермаковском районе на 612 км автодороги Р-257 «Енисей» 40-летний водитель автомобиля «Тойота Платц», двигаясь в сторону Кызыла, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля Volvo запечатлел ДТП. На кадрах видно, как Toyota выезжает на встречную полосу движения и врезается в большегруз. Далее на кадрах с места происшествия видны повреждения легковой машины. У Toyota оторвался бампер, а также помят капот.

В результате аварии пострадал водитель легкового автомобиля и четверо его пассажиров, в том числе трое детей, которые не были пристегнуты ремнями безопасности.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Приморье машину разорвало на части после ДТП.