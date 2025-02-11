«Трогал в интимных местах»: уфимка сняла на видео мужчину, который домогался в автобусе

В Уфе на видео попал мужчина, который домогался пассажирки в автобусе

В Башкирии 8 февраля мужчина домогался пассажирки автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«Как рассказала пострадавшая, она ехала сегодня в автобусе №31. В какой-то момент женщина почувствовала под верхней одеждой чужие руки. Женщина решила предать огласке инцидент, чтобы уберечь других», — говорится в сообщении.

По словам пострадавшей, мужчина предварительно искал женщину, к которой можно прикоснуться. Когда пассажирка поняла, что делает злоумышленник, она закричала, но никто в автобусе не отреагировал. Тогда женщина испугалась и решила снять на видео нарушителя. На кадрах видно, как мужчина в черной шапке и с бородой выходит из транспорта. Также можно заметить, что автобус полон людей.

Кроме того, пострадавшая сообщила, что злоумышленник был восточной внешности, на вид ему около 35 лет. Пассажир вышел на остановке «Монумент Дружбы».

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