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На видео попало, как краснодарский блогер издевался над таксистом

В Краснодаре на видео попало, как блогер издевался над таксистом ради контента

В Краснодаре блогер решил разыграть таксиста и стал кричать в автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

«В Краснодаре блогер, создающий провокационный контент, перешел к новому этапу своей деятельности. Вместо использования общественных мест и транспорта в качестве съемочных площадок, он решил протестировать стрессоустойчивость водителя такси», — говорится в сообщении.

Блогер запечатлел происходящее на видео. На кадрах видно, как мужчина садится в автомобиль такси и наигранно разговаривает с водителем. Он просит у таксиста разрешения, чтобы поместить в салон большую колонку и начать петь. Таксист соглашается, тогда блогер очень громко включает музыку и начинать кричать в микрофон. Водитель просит его прекратить.

Сам блогер рассматривает свою работу как развлекательную и полагает, что его действия положительно влияют на эмоциональное состояние окружающих людей.

Ранее таксист спас пенсионерку от мошенников в Петербурге.

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