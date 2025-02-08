На видео попало, как таксист спас пенсионерку от мошенников в Петербурге

В Петербурге на видео попало, как таксист спас пожилую пассажирку от мошенников

В Санкт-Петербурге таксист спас пенсионерку от мошенников, отказавшись везти ее в банк. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Накануне Акмалу поступил заказ к дому на проспекте Обуховской обороны. Мужчина подъехал, мимо прошла пожилая женщина, но в машину никто так и не сел. Таксист написал пассажиру в приложении, после чего бабушка вернулась и спросила, он ли ее повезет», — говорится в сообщении.

Женщина рассказала, что не знает номер и марку автомобиля, потому что такси вызвал чужой человек. Петербурженка направлялась в банк и всю поездку разговаривала по телефону. Из контекста водитель понял, что ее пытаются обмануть.

Камера, установленная в салоне такси, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина говорит пассажирке, что с ней общаются мошенники. Затем петербурженка переспрашивает у своего телефонного собеседника, нужно ли ей идти домой. Из разговора понятно, что злоумышленник просит пенсионерку покинуть автомобиль, поэтому таксист начинает кричать прохожим, которые знают женщину.

На помощь приходит сосед пенсионерки и председатель ТСЖ, которые забрали ее и пообещали связаться с родственниками.

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