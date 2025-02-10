Перечислены пять самых популярных авто, ввезенных в РФ по параллельному импорту

Motor назвал пять самых популярных авто, ввезенных в РФ по параллельному импорту

Автомобильный портал Motor перечислил самые популярные в 2024 году автомобили, ввезенные в Россию по параллельному импорту.

«На пятом месте с результатом 11,7 тыс. машин оказалась BMW. Продажи относительно 2023 года выросли на треть, а в списке самых продаваемых на первом месте X5 (2,8 тыс. машин). Еще лучше дела идут у Hyundai: 14,7 тыс. реализованных автомобилей. В лидерах — кроссоверы Tucson (7 тыс. машин)», — говорится в сообщении портала.

Третье место по итогам 2024 года заняла Kia — 16,7 тыс. машин. Самая продаваемая модель — Sportage (4,9 тыс. машин). На второй строчке Toyota, у которой лучше всего продавалась модель Camry (5,8 тыс. машин).

Первое место у Li Xiang, автомобили которого купили 23,2 тыс. россиян. Самой продаваемой моделью стал среднеразмерный кроссовер L7.

До этого стало известно, что гибридный седан с увеличенным запасом хода Voyah Passion EVR появится в продаже ориентировочно в апреле 2025 года.

Гибридный седан отличается от обычной версии измененным бампером с полноценной решеткой радиатора. Также на крыше багажника размещен «плавник».

Максимальный запас хода Voyah Passion составляет 1 тыс. километров. Только на электричестве седан может проехать до 200 км. Автомобиль оснащен 394-сильной силовой установкой. От 0 до 100 км/час машина разгоняется за 5,9 секунды.

Ранее сообщалось, что в России весной появится новый кроссовер Chery.