В России весной появится новый кроссовер Chery

Продажи кроссоверов Chery Tiggo 8 в РФ начнутся в мае 2025 года

Новый кроссовер Chery Tiggo 8 появится на российском рынке в мае 2025 года, сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на директора бренда Chery в России Дмитрия Максимова.

«Дмитрий Максимов раскрыл сразу два факта о модели. Во-первых, теперь мы точно знаем официальное название этого кроссовера – Chery Tiggo 8. Во-вторых, этот авто появится в продаже в конце весны 2025 года. Значит, купить новую модель станет возможно уже в мае», — говорится в сообщении портала.

В Китае автомобиль продается под названием Chery Tiggo 8 Plus. Длина машины составляет 4715 мм, а колесная база 2710 мм. Кроссовер оснащается 1,6-литровым мотором мощностью 197 л.с. Этот двигатель сочетается с двумя вариантами трансмиссии: восьмиступенчатым «автоматом» и семидиапазонным «роботом».

До этого стало известно, что гибридный седан с увеличенным запасом хода Voyah Passion EVR появится в продаже ориентировочно в апреле 2025 года.

Гибридный седан отличается от обычной версии измененным бампером с полноценной решеткой радиатора. Также на крыше багажника размещен «плавник».

Максимальный запас хода Voyah Passion составляет 1 тыс. километров. Только на электричестве седан может проехать до 200 км. Автомобиль оснащен 394-сильной силовой установкой. От 0 до 100 км/час машина разгоняется за 5,9 секунды.

Ранее сообщалось, что Chery снимет с продажи в России кроссовер Tiggo 7 Pro Max.