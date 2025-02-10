Раскрыты фото обновленного Chery Arrizo 8 для России

Директор бренда Chery в России Дмитрий Максимов поделился на своей странице в соцсети VK фотографиями обновленного седана Chery Arrizo 8.

«Обновленная Chery Arrizo 8 обладает очень интересным дизайном, как снаружи, так и внутри!», — написал Максимов и дополнил в комментариях к посту, что для автомобиля планируется более мощный мотор, а селектор трансмиссии перенесен на рулевую колонку.

Сроков дебюта обновленной модели в нашей стране топ-менеджер не назвал, но его публикацию сопровождает хештэг Cheryrussia.

У рестайлингового седана сильно изменилась внешность: он получил рельефный капот с ребрами жесткости и бампер новой формы, на решетке радиатора — обновленный логотип китайской марки. Салон седана выполнен в стиле флагманского кроссовера Chery Tiggo 9.

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