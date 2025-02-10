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Названы четыре минуса китайского кроссовера Dongfeng 580

Автоэксперт Зиновьев перечислил четыре минуса кроссовера Dongfeng 580
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DongFeng

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» рассказал о минусах подержанного китайского кроссовера Dongfeng 580.

«Двигатель 1.8 – вариация мотора Toyota 1ZZ-FE, полностью алюминиевый, склонен к масложору и отказам некоторых датчиков. Вариатор Punch VT3 у версии с мотором 1,5 л. не переносит пробуксовок и не особо надежный – в ремонт иногда попадал задолго до 50 тыс. километров», — сказал Зиновьев.

По словам эксперта, в самой простой версии есть бесключевой доступ, адаптивный круиз-контроль и ассистент парковки. Ходовые качества у машины достойные.

До этого Сергей Зиновьев назвал плюсы подержанного кроссовера Changan CS35 Plus.

«Мотор 1.6 л. – атмосферный, но с непосредственным впрыском. Машин с МКП мало, большинство – с гидроавтоматом Aisin TF-73SC, его относят к числу неубиваемых. Возможно, это лучший дуэт в выборке», – отметил эксперт.

По словам специалиста, до 80-100 тыс. километров не ломается ничего, лишь регулярно сбоит электроника. Подвеска стойкая, головной свет отличный.

Ранее россиянам рассказали об особенностях кроссовера Jaecoo J8.

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