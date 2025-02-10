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Выпускавшийся в России Renault Duster получил новый рестайлинг

Renault обновила Duster, который выпускали в России
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Renault

Компания Renault в Бразилии обновила кроссовер Renault Duster второго поколения, выпускавшийся в том числе в России. Об этом сообщает Quto.

«Такие Renault Duster выпускались в Москве, а в Бразилии «бюджетник» до сих пор популярен, поэтому в местном офисе приготовили пакет обновок. Апгрейд связан с появлением другой решетки радиатора, антенны в стиле «акульего плавника» и экологичного мотора», — отмечается в публикации.

Из-за ужесточения экологических требований мощность турбомотора 1.3 на бразильском Duster снизили на 7 л.с., до 163 л.с. В базовом варианте автомобилю полагается атмосферный мотор 1.6, который выдает 120 л.с. Он работает в паре с пятиступенчатой «механикой», турбированный 1.3 агрегатируется с вариатором. Кроме того, в Бразилии для Duster не предусмотрен полный привод.

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Renault

С рестайлингом у Duster появились также новые фары и задние фонари, но оформление интерьера осталось прежним.

Ранее стало известно, что Jetour расширит модельный ряд доступным бензиновым кроссовером.

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