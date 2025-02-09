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Jetour расширит модельный ряд компактным и доступным бензиновым кроссовером

Jetour начнет продажи нового бюджетного кроссовера в день Святого Валентина
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carnewschina.com

Бренд Jetour 14 февраля начнет продажи в Китае нового кроссовера Freedom с бензиновыми двигателями, сообщает CarNewsChina.

«Jetour Freedom также можно рассматривать как бензиновый вариант подключаемого гибридного внедорожника Jetour Shanhai T1 . Обе модели имеют одинаковую форму и размеры кузова», — отмечается в публикации.

Длина автомобиля — 4706 мм, колесная база — 2810 мм. Он получил модульные светодиодные фары, на крыше предусмотрены багажные рейлинги. Для Freedom предусмотрены два бензиновых двигателя: турбомотор 1.5 развивает максимальную мощность 181 л.с. и агрегатируется с семиступенчатой роботизированной трансмиссией, мотор 2.0 выдает 251 л.с. и сочетается с восьмиступенчатым гидромеханическим автоматом. Для машины предусмотрен полный привод.

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carnewschina.com

Цены пока не объявлены, но предполагается, что Jetour Freedom будет стоить дешевле модели Traveler, поскольку позиционируется ниже нее в модельном ряду. Traveler, в свою очередь, оценивается минимум в 139,9 тыс. юаней (₽1,85 млн).

Ранее стало известно, что на заводе в Санкт-Петербурге скопилось 10 тыс. нераспроданных кроссоверов Xcite.

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