Алтаец проснулся от удара об автобус, в который въехал угонщик его машины

На Алтае владелец угнанной машины проснулся от удара об автобус

В Новоалтайске племянник угнал машину дяди, когда тот спал на пассажирском сиденье своей машины. Об этом сообщается на сайте Управления по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

При оформлении ДТП автовладельца обвинили в том, что он находился за рулем, и пытались привлечь к ответственности за употребление алкоголя после ДТП. Дело поступило к мировому судье.

«В судебном заседании лицо, привлекаемое к административной ответственности, вину не признал, отрицал факт управления транспортным средством, сказал, что за рулем его автомобиля находился племянник», — отмечается в сообщении.

Владелец машины рассказал, что вместе с родственниками и их детьми выехал отдыхать на природу. Устав после застолья на жаре, он решил поспать на пассажирском сиденье, и очнулся, когда машина врезалась в автобус. Мужчина получил травму головы от удара о лобовое стекло. Суд установил, что за рулем находился несовершеннолетний племянник мужчины, и освободил автовладельца от административной ответственности.

Ранее на видео попало, как автомобиль расплющило при аварии на МКАД.