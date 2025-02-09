Рассекречен новый Volkswagen Teramont Pro

В Китае обновлен кроссовер Volkswagen Teramont Pro, который производится на совместном предприятии с концерном SAIC. Об этом сообщает Autohome.

У автомобиля изменилась внешность и интерьер, новый Teramont Pro будет официально представлен в первом квартале 2025 года. Он получил цифровую приборную панель и крупный центральный дисплей медиасистемы, а также поворотную рукоятку с экраном на центральной консоли. Кроссовер будет доступен в пятиместной и семиместной версиях.

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\Для сидений второго ряда предусмотрена возможность перемещения вперед и назад. У стандартной версии машины глянцевая решетка радиатора, исполнение R-Line отличается оригинальным бампером с крупными воздухозаборниками, закрытыми диагональной сеткой.

Длина машины выросла на 106 мм в сравнении с нынешним поколением, до 5158 мм, колесная база осталась прежней (2980 мм). Предусмотрено две силовые установки: 4-цилиндровый рядный турбомотор 2.0, а также V-образный 2.5.

Ранее стало известно, что на заводе в Санкт-Петербурге скопилось 10 тыс. нераспроданных кроссоверов Xcite.