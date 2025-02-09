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Volkswagen сбил четверых пешеходов, столпившихся у машины в Екатеринбурге

В Екатеринбурге Volkswagen сбил четверых людей у машины с пробитым колесом
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Госавтоинспекция Свердловской области

В Екатеринбурге Volkswagen Polo наехал на четверых людей, стоявших у машины с пробитым колесом. Об этом сообщает региональное управление Госавтоинспекции в своем Telegram-канале.

По информации ГАИ, водитель Polo двигался на высокой скорости и первоначально зацепил две машины.

«При совершении маневра он допустил касание с движущимися впереди автомобилями Lexus и Toyota RAV4, после чего выехал на правую полосу дороги, где столкнулся со стоящим автомобилем Nissan March и совершил наезд на четверых пешеходов», — отмечается в сообщении.

В результате наезда три человека пострадали (женщина с ребенком и мужчина), они госпитализированы. Еще одному, мужчине 1985 года рождения, выжить не удалось. Полицейские установили, что за рулем Nissan находилась женщина. Пробив колесо, она обратилась за помощью к мужчинам. В момент наезда они меняли колесо. Водители Toyota RAV4 и Lexus уехали с места ДТП.

Ранее на Кубани у автобуса сорвало переднюю часть после ДТП с большегрузом.

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