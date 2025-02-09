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Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Москве

В Москве автобус и легковушка снесли столб, пострадали шесть человек
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FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Москве в ДТП с автобусом и легковой машиной пострадали шесть человек, сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

«Столкновение произошло между автобусом и легковым автомобилем, от удара они снесли столб», — сообщил телеканалу информированный источник.

Он добавил, что пострадавших осматривают медики.

Агентство городских новостей «Москва» уточняет, что ДТП с автобусом и несколькими легковыми машинами произошло на Южнобутовской улице, одно из транспортных средств врезалось в столб.

«На ул. Южнобутовская в районе д.1 произошло ДТП с участием автобуса и автомобилей», — сказал источник агентства «Москва».

До этого в Краснодарском крае автобус врезался в большегруз с полуприцепом и сбил водителя грузовика.

Ранее на Алтае автовладелец уснул в машине и очнулся при столкновении с автобусом.

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