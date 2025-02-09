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В Махачкале автомобиль с людьми улетел в канал

В Дагестане автомобиль с людьми опрокинулся в канал

В Дагестане автомобиль с людьми упал в канал. Видео опубликовано в Telegram-канале «Эхо Дагестана».

По данным Baza, автомобиль опрокинулся в канал имени Октябрьской Революции в Махачкале прошлой ночью. Поблизости оказались воспитанники местной спортивной школы. Когда они услышали крики тех, кто находился в машине, бросились в воду, помогли им выбраться на набережную и передали врачам.

Как уточняется в посте, в автомобиле находились не только взрослые, но и дети.

Днем 18 января в Санкт-Петербурге на нерегулируемом перекрестке набережной Обводного канала и Рыбинской улицы водитель Skoda не уступил дорогу и столкнулся с Mercedes, которым управляла 37-летняя женщина. После этого ее автомобиль развернуло. По неизвестной причине Mercedes резко двинулся в сторону канала, пробил ограждение и упал в воду. Очевидица ДТП Лилия рассказала «Газете.Ru», что двое прохожих спустились в воду, чтобы помочь людям в Mercedes. По ее словам, спасатели приехали на место ЧП только спустя 20 минут после случившегося, а с самого утра светофоры на перекрестке не работали и ничего не регулировали.

Ранее по дороге в Новосибирск автобус с 17 пассажирами занесло в кювет из-за ветра.

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