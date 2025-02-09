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В США семилетняя гонщица умерла на соревнованиях по дрэг-рэйсингу

Семилетняя гонщица умерла в США на соревнованиях по дрэг-рэйсингу
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Walter G. Arce Sr./Global Look Press

Семилетняя гонщица Элиениссе Зои Диас Родригес умерла в США на соревнованиях по дрэг-рэйсингу на автодроме Orlando Speed World. Об этом пишет Fox-35.

Девочка не справилась с управлением своим драгстером и врезалась в бетонное ограждение, по пути сбив 34-летнего сотрудника охраны. Ребенок пролежал в больнице двое суток и умер, жизнь пострадавшего мужчины вне опасности.

На похороны девочки и памятные мероприятия было собрано $20 тыс. пожертвований. Представители христианской школы Eastland, в которой училась Элиениссе, пообещала психологическую поддержку всем нуждающимся в ней после трагедии.

Драг-рейсинг — спринтерский заезд двух автомобилей на 402 метра, 804 или 1609 м. Родригес соревновалась в Юниорской драг-рейсинговой лиге, в которой могут участвовать дети от пяти до 20 лет. На соревнованиях действовали ограничения скорости в 65 км/ч.

Ранее гонщик-миллионер разбился насмерть при попытке установить рекорд.

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