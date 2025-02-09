В «Лаборатории Касперского» предсказали быструю эволюцию стратегий телефонных мошенников

Схемы мошенников через 5 лет настолько усложнятся, что нынешние будут удивлять своей простотой. Об этом заявил эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов в интервью РИА Новости.

«Мошенничество уровня 2005-го года — это смс: «Привет, мама, я в тюрьме». Сейчас все сложнее. <..> В ближайшем будущем продолжится наслоение дополнительных этапов», — рассказал он.

По словам Голованова, сейчас мошенники пытаются добиться имитации реалистичности угрозы своим жертвам с помощью звонков в мессенджерах и попытки представиться сотрудниками государственных структур, и в дальнейшем их стратегии будут развиваться в этом направлении.

До этого священник предупредил россиян об обмане «церковных» мошенников, которые обманывают граждан под видом сбора помощи храмам.

Волков добавил, что в интернете часто можно увидеть баннеры с призывами помочь тому или иному храму и монастырю. Священник отметил, что так могут собирать помощь храмы из глубинки, однако нужно уточнить, действительно ли существует такой храм и священник. Для этого следует зайти на официальный сайт епархии.

Ранее в Госдуме назвали самые распространенные виды спама у мошенников.